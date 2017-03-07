В СКО готовятся к весенним паводкам

Глава региона направился к центральному озеру, где ведутся работы по недопущению подъема уровня воды и подтопления ближайших домов в паводковый период.

«Проделана большая работа и подготовились основательно. Теперь угрозы подтопления практически нету. В этом году мы должны избежать больших проблем. 200 тысяч кубов нужно отсюда будет выкачать. Нужно собрать своевременно насосы. Время есть — максимум еще две недели», — сказал Е. Султанов.

Главе региона продемонстрировали приобретенные недавно стационарные насосы производительностью 400 м³/час и передвижную насосную станцию для откачки воды с центрального озера. В ближайшее время будут закуплены еще два передвижных насосных станций, трубы для откачки талой воды, 10 мотопомп. В Булаево на закупленных новых спецтехниках ведутся работы по очистке и вывозу снега с наиболее подверженных к затоплению территорий.