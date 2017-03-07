Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Дочка МакSим стала копией мамы
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
23:02 (мск), источник: Newtimes.kz

В СКО готовятся к весенним паводкам

Аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов с рабочей поездкой посетил Булаево, где проинспектировал подготовку служб ЧС к паводкам, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Источник: Newtimes.kz

Глава региона направился к центральному озеру, где ведутся работы по недопущению подъема уровня воды и подтопления ближайших домов в паводковый период.

«Проделана большая работа и подготовились основательно. Теперь угрозы подтопления практически нету. В этом году мы должны избежать больших проблем. 200 тысяч кубов нужно отсюда будет выкачать. Нужно собрать своевременно насосы. Время есть — максимум еще две недели», — сказал Е. Султанов.

Главе региона продемонстрировали приобретенные недавно стационарные насосы производительностью 400 м³/час и передвижную насосную станцию для откачки воды с центрального озера. В ближайшее время будут закуплены еще два передвижных насосных станций, трубы для откачки талой воды, 10 мотопомп. В Булаево на закупленных новых спецтехниках ведутся работы по очистке и вывозу снега с наиболее подверженных к затоплению территорий.

Кроме того, Султанов провел личный прием граждан. Как рассказал глава крестьянского хозяйства «Алуа» Нуртай Зейнелгабиденов, его сельхозугодья в прошлом году затопило, но вода не ушла. По причине того, что на насыпной автодороге Соловьевка-Вольное Полтавского района Омской области Российской Федерации перекрыта водопропускная труба, вода не уходит. Самостоятельно проблему устранить глава хозяйства не способен, поскольку участок находится на приграничной зоне России. В этой связи глава области поручил соответствующим органам проработать данный вопрос и дать ответ до наступления паводка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В центре Атырау под лед ушел молодой мужчина (ВИДЕО)
Трамп назвал Обаму слабаком в отношениях с Россией
Премьеру Британии не позволят выйти из ЕС без соглашения
Нацбанк Украины пригрозил Сбербанку санкциями
«Почта России» запустит торговлю продуктами через свои каталоги
Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году
Из-за выпуска «Минуты славы» уволен сотрудник Первого канала
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Спорт
«Я так больше не могу, Арсен». Открытое письмо Санчеса Венгеру Алексис Санчес намерен покинуть «Арсенал» — мы помогли чилийцу и за него «написали» письмо Арсену Венгеру
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь