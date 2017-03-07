Учёные: брак сокращает длительность жизни женщин
Супружество значительно сокращает длительность жизни женщин, полагают учёные из Университета Падуи, сообщает RT.
Супружество значительно сокращает длительность жизни женщин, полагают учёные из Университета Падуи, сообщает RT.
Как отмечает ФБА «Экономика сегодня», смертность среди замужних женщин на 23% выше, чем среди незамужних.
По словам учёных, данный факт объясняется тем, что забота о супруге удваивает нагрузку на здоровье женщин, в том числе психическое.
В то же время, женатые мужчины живут дольше благодаря заботе со стороны жён.
Ранее Nation News сообщало, что, согласно исследованию учёных, мужчины живут меньше женщин, но получают больше удовольствий.