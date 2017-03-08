В канун 8 марта чиновники и санитары устроили охоту за «опасными» букетами на воронежских прилавках

Этой весной, чтобы продавать цветы в канун праздника, нужно было получать специальный паспорт. Вместе с чиновниками и полицией в рейд отправились и инспекторы «Россельхознадзора». Они в букетах выискивают опасных насекомых.

Цветочный ассортимент тут изучают под лупой — буквально. Вместо придирчивых покупателей — эксперты «Россельхознадзора» и центра карантина растений. Так не красоту, а опасность букетов оценивают, в них ищут вредителя — калифорнийского трипса.

При увеличении можно рассмотреть повреждения цветков трипсом — и на листьях, и на цветках. Это белые такие штрихами пятна, да и самого трипса можно, в общем-то, увидеть.

Разглядывают крокусы и гиацинты в горшечных цветах, говорят, заметить миллиметрового трипса легче. Ну, а вообще он мастер цветочной маскировки. Из тюльпанов бутонного жителя приходится вытрясать. Если останется, испортит не просто вид букета, ещё и урожаи региона. После вредителя плоды не образуются. Те же овощи он и вовсе способен заражать.

Любовь Подхолзина, госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области:

«Является переносчиком опасных вирусных заболеваний, в частности вируса бронзовости томатов. В нашей области калифорнийского трипса нет. Но в Белгородской области, Ленинградской области, и также Краснодарском крае зарегистрирован данный карантинный вредитель».

Эти, даже южные цветы, уже «местные». На городские улицы попали с Алексеевского рынка. Перекупщики этого не скрывают. Чтобы клиент не ушёл в киоски, цены скромные. Первенство делят тюльпаны и мимозы. Такой букет — до 200 рублей, главный символ праздника ещё дешевле, ветка — полторы сотни.

Цветы, похоже, больше не главный подарочный тренд 8 марта. Продавцы отмечают, торговля пока идёт вяло. Кто-то за вчера реализовал всего пять букетов, кто-то вообще три. Говорят, в тот же день защитника Отечества спрос у уличных прилавков был значительно выше. Причём, главными покупателями тогда были сами виновники торжества.

Этот тюльпанный бизнес расцвёл в Воронеже всего на три дня. Чиновники подарок сделали — продажу разрешили, но только по специальным паспортам уличной торговли. Их выдали свыше 400. Кто не получил, отговорки сочиняет — для полиции и чиновников.

«Оформила подружка, она там торгует, и разрешение дала сюда на Плехановскую. Они сказали — нет такого. Взять в аренду павильон, за который нужно платить ежемесячно почти 30 тысяч рублей — я не в состоянии их отработать, вот в чём дело».

Такой цветочный лоток на Плехановской — это рублей 800 прибыли в день, уверяет продавец. Рейды владельцам нелегальных витрин расходов добавляют. Тот, кто к насиженному месту «прирос», своего быстро вянущего товара рискует и вовсе лишиться.

Сергей Лоскутов, начальник отдела Управления развития предпринимательства администрации г. Воронежа:

«На данный момент изъято порядка тысячи единиц цветочной продукции. Штрафы составляют от двух тысяч до 20 тысяч рублей — всё зависит, на кого составлено. Если эти физическое лицо, то ориентировочно это две тысячи рублей штраф».

Сами цветочницы при этом готовят мужчинам «праздник кошелька».

Заработать 8 марта намерены на объёмах. В сам праздник цены на дежурные тюльпаны и мимозы, обещают, не вырастут.