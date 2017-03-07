Первый канал уволил сотрудника, отвечавшего за просмотр «Минуты славы» до эфира

«Минута славы» или жизнь: самые крупные скандалы на шоу талантов

Выпуск развлекательной передачи от 4 марта вызвал жаркую дискуссию из-за того, что члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер раскритиковали участника шоу Евгения Смирнова, потерявшего в аварии ногу.

Литвинова посоветовала Смирнову в следующий раз «пристегнуть вторую ногу», чтобы не использовать «запрещенные приемы».

В свою очередь, Познер отметил, что такому человеку «невозможно сказать «нет».

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал он.