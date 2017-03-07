Первый канал уволил сотрудника, отвечавшего за просмотр «Минуты славы» до эфира
Первый канал уволил сотрудника, который отвечал за просмотр шоу «Минуты славы» до эфира. Об этом сообщает «Медуза».
Первый канал уволил сотрудника, который отвечал за просмотр шоу «Минуты славы» до эфира. Об этом сообщает «Медуза».
Выпуск развлекательной передачи от 4 марта вызвал жаркую дискуссию
Литвинова посоветовала Смирнову в следующий раз «пристегнуть вторую ногу», чтобы не использовать «запрещенные приемы».
В свою очередь, Познер отметил, что такому человеку «невозможно сказать «нет».
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал он.