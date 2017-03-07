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21:47 (мск), источник: Афиша Daily

Первый канал уволил сотрудника, отвечавшего за просмотр «Минуты славы» до эфира

Первый канал уволил сотрудника, который отвечал за просмотр шоу «Минуты славы» до эфира. Об этом сообщает «Медуза».

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Выпуск развлекательной передачи от 4 марта вызвал жаркую дискуссию из-за того, что члены жюри Рената Литвинова и Владимир Познер раскритиковали участника шоу Евгения Смирнова, потерявшего в аварии ногу.

Литвинова посоветовала Смирнову в следующий раз «пристегнуть вторую ногу», чтобы не использовать «запрещенные приемы».

В свою очередь, Познер отметил, что такому человеку «невозможно сказать «нет».

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал он.

Комментарии
4
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
нашли кого в жюри посадить...
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Вячеслав Иванов
Литвинова сама не понятно,что за актриса роли играть вообще не умеет !!!
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николай бондарь
Да, действительно так. Внешностью хороша, а как актриса что-то не очень.
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