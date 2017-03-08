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00:19 (мск), источник: Lenta.Ru

МГУ вошел в список лучших вузов мира

МГУ имени М. В. Ломоносова вошел в список 50 лучших вузов мира по версии престижного мирового рейтинга QS World University Rankings by Subject.

Университет занял 13-е место в области «Лингвистика», 21-е место в области «Физика и астрономия» и 33-е место в области «Математика». Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Седьмой выпуск рейтинга был подготовлен компанией QS Quacquarelli Symonds, которая оценила университеты из 74 стран по 46 предметам.

Ведущим высшим учебным заведением мира стал Гарвардский университет, который занял первое место по 15 различным направлениям. За ним следует Массачусетский технологический институт, получивший высшие оценки в 12 дисциплинах.

Кроме МГУ, в рейтинг вошли и другие российские вузы. Санкт-Петербургский горный институт стал 15-м по предмету «Инженерное дело — Добыча полезных ископаемых и горная промышленность». В области «Физика и астрономия» МФТИ занял 42-е место, а Новосибирский государственный университет — 50-е место.

Всего в QS World University Rankings by Subject вошли 28 российских высших учебных заведений, заняв 147 позиций по 46 предметам. По сравнению с прошлым годом, доля университетов и институтов России в рейтинге выросла с 0,82 до 1,03 процента.

В этом году QS добавила четыре новых предмета — «Анатомия и изиология», «Управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга», «Спорт и сопутствующие дисциплины» и «Теология, Богословие и Религиоведение».

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