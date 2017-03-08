На стену Кремля спроецировали открытку-поздравление с 8 Марта

В сети тем временем набирает популярность хештег #ВамЛюбимые. Для сбора поздравлений открыт сайт makehersmile.world. Там предлагается написать праздничное послание любимым женщинам, проиллюстрировав его фотографией в Instagram и поставив этот хештег.

«Лучшие поздравления появятся здесь, а ее улыбку увидит весь мир! Пусть у каждой сегодня будет повод для счастья», — говорится в описании акции.

Одним из первых из известных людей в акции принял участие актер Михаил Пореченков. «Дорогие, любимые, родные, красивые, добрые, крепкие, хрупкие… Самые, самые прекрасные женщины, девушки, девочки!!! С праздником Вас! #ВамЛюбимые», — написал он в своем Instagram.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении поздравил женщин с 8 Марта стихами Константина Бальмонта.