«Женские» светофоры появились в Австралии

Издание объясняет, что мужские силуэты превратились в женские после добавления к ним юбок. Такой эксперимент в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства решили провести власти штата Виктория по предложению общественной организации «Фокусная группа будущего».

Эксперимент продлится год, местом проведения стал Мельбурн, всего там установили десять подобных светофоров.