«Женские» светофоры появились в Австралии
В Австралии появились «женские» светофоры. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Herald Sun.
В Австралии появились «женские» светофоры. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Herald Sun.
Издание объясняет, что мужские силуэты превратились в женские после добавления к ним юбок. Такой эксперимент в рамках кампании по обеспечению гендерного равенства решили провести власти штата Виктория по предложению общественной организации «Фокусная группа будущего».
Эксперимент продлится год, местом проведения стал Мельбурн, всего там установили десять подобных светофоров.
Нововведение вызвало бурные обсуждения. Как показывает устроенный газетой
Herald Sun напоминает, что Австралия — не первая страна с «женскими» светофорами: в Германии есть зеленые и красные человечки в платье и с косичками.
женщинам доступны брюки..
а вот "силуэт в юбке" трактуется только однозначно! и где тут равенства? ))
хотя, еще раз отмечу, глупость редкая! ))