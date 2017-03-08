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04:49 (мск), источник: РБК

Space X перехватила контракт на запуск испанского спутника у России

Американская компания Space X получила контракт на запуск испанского спутника PAZ, сообщается на сайте испанской коммуникационной компании Hisdesat. Ранее планировалось, что спутник будет запущен Россией, однако контракт был разорван.

Как сообщала El Pais, запуск спутника должен был быть произведен ракетой «Днепр», которая разрабатывалась совместно Украиной и Россией. Тем не менее, в 2015 году Россия приостановила запуски этой ракеты-носителя. Несмотря на то, что Россия подтвердила свои обязательства по запуску спутника, Hisdesat предпочла разорвать контракт.

Компания передала контракт на запуск спутника американской частной компании Space X. В сообщении Hisdesat говорится, что запуск состоится в последнем квартале 2017 года со стартовой площадки в Ванденберге, штат Калифорния. Запуск будет произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Спутник PAZ предназначен для наблюдения за поверхностью земли и мониторинга погодных условий. В то же время, испанское издание El Pais называет PAZ «первым испанским спутником-шпионом». Его разработка велась подразделением концерна Airbus — Airbus Defence and Space, отвечающим за создание оборонной и аэрокосмической продукции.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что Space X намерена запустить космических туристов к Луне в 2018 году. Как утверждает компания, кандидаты на космический полет уже оплатили значительную часть стоимости путешествия.

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