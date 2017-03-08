Space X перехватила контракт на запуск испанского спутника у России

Как сообщала El Pais, запуск спутника должен был быть произведен ракетой «Днепр», которая разрабатывалась совместно Украиной и Россией. Тем не менее, в 2015 году Россия приостановила запуски этой ракеты-носителя. Несмотря на то, что Россия подтвердила свои обязательства по запуску спутника, Hisdesat предпочла разорвать контракт.

Компания передала контракт на запуск спутника американской частной компании Space X. В сообщении Hisdesat говорится, что запуск состоится в последнем квартале 2017 года со стартовой площадки в Ванденберге, штат Калифорния. Запуск будет произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Спутник PAZ предназначен для наблюдения за поверхностью земли и мониторинга погодных условий. В то же время, испанское издание El Pais называет PAZ «первым испанским спутником-шпионом». Его разработка велась подразделением концерна Airbus — Airbus Defence and Space, отвечающим за создание оборонной и аэрокосмической продукции.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что Space X намерена запустить космических туристов к Луне в 2018 году. Как утверждает компания, кандидаты на космический полет уже оплатили значительную часть стоимости путешествия.