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08:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «В Башкортостане многое делается для того, чтобы женщины чувствовали поддержку и уверенно смотрели в завтрашний день»

УФА, 8 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил женщин республики с Международным женским днём.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие, милые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Этот замечательный весенний праздник давно уже стал одним из самых любимых. Именно вы дарите миру новую жизнь, создаете в семье атмосферу доверия и взаимопонимания, воплощаете красоту и любовь, доброту и нежность, обаяние и мудрость.

Вы посвящаете себя воспитанию детей, домашним заботам, в то же время достигаете значительных успехов в профессиональной деятельности, занимаетесь общественными делами, благотворительностью, вносите значимый вклад в развитие республики.

В Башкортостане многое делается для защиты семьи, материнства и детства, чтобы вы, дорогие женщины, чувствовали поддержку и уверенно смотрели в завтрашний день.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и всего самого доброго. Пусть рядом с вами будут любящие и любимые люди, радующие вас своим вниманием и заботой! Пусть исполнятся все ваши заветные мечты! Будьте счастливы!.

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