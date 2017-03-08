9-летний мальчик поступил в университет

Мальчик учится одновременно в Люблинском технологичном университете на факультете Мехатроники и в местной начальной школе имени королевы Ядвиги. Однако сессий и экзаменов у юного студента нет.

Польское правительство оплачивает Вронскому специальную программу. Талант к математике обнаружили рано. В четыре года Камиль сконструировал робота из деталей лего и одержал победу в конкурсе среди 10-летних.

Камиль, который имеет математический склад ума, постоянно удивляет учителей и преподавателей — схватывает все на лету.

«Все дисциплины мне нравятся одинаково — математика, физика, электродвигатели как работают», — сказал Камиль. В начальной школе, где учится юный талант, был праздник. Министр вручил Камилю диплом.

В Польше уверены, что Камиль — гордость не только родителей и педагогов, но и всей страны.