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10:14 (мск), источник: Noi.md

9-летний мальчик поступил в университет

В Польше 9-летний Камиль Вронский пошел в политехнический университет. У ребенка проявляются невероятные математические способности. Об этом сообщает телеканал «Україна».

Источник: Noi.md

Мальчик учится одновременно в Люблинском технологичном университете на факультете Мехатроники и в местной начальной школе имени королевы Ядвиги. Однако сессий и экзаменов у юного студента нет.

Польское правительство оплачивает Вронскому специальную программу. Талант к математике обнаружили рано. В четыре года Камиль сконструировал робота из деталей лего и одержал победу в конкурсе среди 10-летних.

Камиль, который имеет математический склад ума, постоянно удивляет учителей и преподавателей — схватывает все на лету.

«Все дисциплины мне нравятся одинаково — математика, физика, электродвигатели как работают», — сказал Камиль. В начальной школе, где учится юный талант, был праздник. Министр вручил Камилю диплом.

В Польше уверены, что Камиль — гордость не только родителей и педагогов, но и всей страны.

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