Новый гендиректор Адмирала рассказал о деле Ильи Спокойнова

ИА Дейта приводит отрывки из интервью с Гаджиевым.

— Зимой был арестован теперь уже бывший гендиректор «Адмирала» Илья Спокойнов. Эта неприятная ситуация как-то повлияла на выступление команды? И как вообще в нынешнем «Адмирале» устроена вертикаль власти?

— Сегодняшний «Адмирал» — результат партнёрства группы «Сумма» и администрации Приморского края. Ну, а та неприятная история, о которой вы говорите, имеет совершенно не хоккейное происхождение. Ни со спортом в целом, ни с «Адмиралом» в частности случившееся никак не связано. И поэтому на выступление команды никак не повлияло.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов. Известного политтехнолога и гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края якобы уже превысил 100 млн рублей.