Названы 10 самых экологически чистых столиц мира

Об этом пишет британская газета The Telegraph, составившая данный рейтинг на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На втором месте перечня оказался Веллингтон (Новая Зеландия), а замыкает тройку австралийская Канберра. Четвертая позиция досталась Оттаве (Канада), пятая — столице Шотландии Эдинбургу. В десятку в порядке убывания также были включены Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).

Самой загрязненной из мировых столиц был признан Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В антирейтинг также вошли Нью-Дели (Индия) и Доха (Катар).

При формировании рейтинга эксперты ориентировались на сведения об уровне загрязнения воздуха в городах — норму концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5.

PM 2,5 — твердые частицы размером 2,5 микрон и меньше, которые находятся в воздухе городов во взвешенном состоянии. Норма их концентрации, установленная ВОЗ, составляет 25 микрограммов на кубический метр. Превышение этого параметра может привести к развитию заболеваний дыхательных путей.