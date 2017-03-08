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10:12 (мск), источник: Noi.md

Названы 10 самых экологически чистых столиц мира

Стокгольм возглавил список из 10 самых экологически чистых мировых столиц.

Источник: Noi.md

Об этом пишет британская газета The Telegraph, составившая данный рейтинг на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На втором месте перечня оказался Веллингтон (Новая Зеландия), а замыкает тройку австралийская Канберра. Четвертая позиция досталась Оттаве (Канада), пятая — столице Шотландии Эдинбургу. В десятку в порядке убывания также были включены Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).

Самой загрязненной из мировых столиц был признан Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В антирейтинг также вошли Нью-Дели (Индия) и Доха (Катар).

При формировании рейтинга эксперты ориентировались на сведения об уровне загрязнения воздуха в городах — норму концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5.

PM 2,5 — твердые частицы размером 2,5 микрон и меньше, которые находятся в воздухе городов во взвешенном состоянии. Норма их концентрации, установленная ВОЗ, составляет 25 микрограммов на кубический метр. Превышение этого параметра может привести к развитию заболеваний дыхательных путей.

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