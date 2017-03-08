Погода 8 марта: снегопады в северной половине страны
В среду, 8 марта, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает «Казгидромет».
В среду, 8 марта, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает «Казгидромет».
При этом на севере,
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В Павлодарской и Карагандинской областях — усиление ветра до 15−20 м/с, местами гололед и туман.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и
В Алматы переменная облачность, без осадков, днем до +8. В Астане переменная облачность, днем временами снег, до -4.