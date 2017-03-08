Погода 8 марта: снегопады в северной половине страны

При этом на севере, северо-западе и в центре республики пройдет снег, местами — метель, гололед и туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — туман. В Северо-Казахстанской области ожидается туман, гололед и низовая метель.

В Павлодарской и Карагандинской областях — усиление ветра до 15−20 м/с, местами гололед и туман.



В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях местами возможен туман.

В Алматы переменная облачность, без осадков, днем до +8. В Астане переменная облачность, днем временами снег, до -4.