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07:09 (мск), источник: 365info.kz

Погода 8 марта: снегопады в северной половине страны

В среду, 8 марта, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

При этом на севере, северо-западе и в центре республики пройдет снег, местами — метель, гололед и туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — туман. В Северо-Казахстанской области ожидается туман, гололед и низовая метель.

В Павлодарской и Карагандинской областях — усиление ветра до 15−20 м/с, местами гололед и туман.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях местами возможен туман.

В Алматы переменная облачность, без осадков, днем до +8. В Астане переменная облачность, днем временами снег, до -4.

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