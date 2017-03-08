Денис Тен посоветовал девушкам не быть заложницами чужих жизней
Денис Тен опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление с 8 Марта.
Денис Тен опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление с 8 Марта.
Фигурист рассказал, что мужчины думают о представительницах прекрасной половины человечества 24 часа в сутки семь раз в неделю. Однако не всегда понимают девушек.
«Каждый раз, когда вы сравниваете себя с
Фигурист подчеркнул, что мужчинам этого делать не обязательно. «Будьте цветами. Их не критикуют за неправильные лепестки или тусклые цвета. Они украшение нашего мира. Живые, красочные бриллианты. На них можно смотреть и любоваться. Но ими нельзя владеть. Овладевание цветком предрекает его скорую гибель. Так и вы будьте всегда “свободными”, парящими, творящими. Расцветайте, и мир от этого станет лучше. Такова уж наша природа. Любите её такой», — посоветовал Денис Тен.
Накануне известные казахстанские мужчины поздравили прекрасных дам с 8 Марта.