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07:06 (мск), источник: Informburo.kz

Денис Тен посоветовал девушкам не быть заложницами чужих жизней

Денис Тен опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление с 8 Марта.

Фигурист рассказал, что мужчины думают о представительницах прекрасной половины человечества 24 часа в сутки семь раз в неделю. Однако не всегда понимают девушек.

«Каждый раз, когда вы сравниваете себя с кем-то со стороны, вы теряете свою индивидуальность. Вам не нужно быть стройнее кого-то, красивее кого-то, не нужно жить лучше или роскошнее кого-то. Вы и без того в единственном экземпляре, уникальная натура. Примите свою необыкновенность. Не становитесь заложницами чужих жизней. Любите себя», — написал Денис Тен.

Фигурист подчеркнул, что мужчинам этого делать не обязательно. «Будьте цветами. Их не критикуют за неправильные лепестки или тусклые цвета. Они украшение нашего мира. Живые, красочные бриллианты. На них можно смотреть и любоваться. Но ими нельзя владеть. Овладевание цветком предрекает его скорую гибель. Так и вы будьте всегда “свободными”, парящими, творящими. Расцветайте, и мир от этого станет лучше. Такова уж наша природа. Любите её такой», — посоветовал Денис Тен.

Накануне известные казахстанские мужчины поздравили прекрасных дам с 8 Марта.

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Денис Тен посоветовал девушкам не быть заложницами чужих жизней
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