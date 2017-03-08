Местами небольшие осадки и до плюс 8 градусов ожидаются в столичном регионе

«Температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов тепла, по области будет от плюс 3 до плюс 8 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями и уже без осадков. В столице столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.