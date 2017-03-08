Местами небольшие осадки и до плюс 8 градусов ожидаются в столичном регионе
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в Московском регионе облачность с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки.
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в Московском регионе облачность с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки.
«Температура воздуха в Москве составит 4−6 градусов тепла, по области будет от плюс 3 до плюс 8 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью — облачно с прояснениями и уже без осадков. В столице столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер
Днем в четверг характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями и без осадков. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов выше нуля. Ветер