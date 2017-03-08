Хабаровским заключенным показали, как скрутить в трубочку сковороду и забить руками гвоздь

Хабаровск, 8 марта, AmurMedia.

Спортивные мероприятия по жиму лежа прошли 5 марта 2017 года в исправительной колонии № 13 В Хабаровском крае. В них приняли участия 12 осужденных. Соревнования проводились в трех категориях, а максимальный вес, поднятый спортсменом, составил 150 кг, сообщает ИА AmurMedia.

В процессе проведения мероприятия? представитель спортивной федерации «сообщества силовых видов спорта г. Хабаровска» Валентин Дедюля заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, продемонстрировал возможности человеческого организма, скрутив руками сковороду, забив гвоздь рукой, надув и лопнув грелку.

Организатор спортивного состязания Александр Садков сообщил, что подобные мероприятия будут проводится систематически:

— Будем выходить и на другие исправительные учреждения, пропагандируя спорт и здоровый образ жизни, конечным нашим результатом хотелось бы увидеть возможность проведения командных состязаний и привлечения занятием спортом как можно больше осужденных.