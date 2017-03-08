Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Ребенок умирает из-за того, что его мать не верит в ВИЧ
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
В России введут новые нормы труда для женщин
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Дочка МакSим стала копией мамы
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12:25 (мск), источник: Югополис

Краснодар и курорт «Роза Хутор» свяжут «Ласточки»

С 1 мая между краевым центром и курортом «Роза Хутор» начнут курсировать ежедневные прямые «Дневные экспрессы».

Источник: Югополис

Каждый состав будет насчитывать пять вагонов с комфортабельными местами для сидения.

Из «Розы Хутор» в первый рейс до Краснодара «Ласточка» выйдет 1 мая. Отправление из «Розы Хутор» в 14:36, прибытие в Краснодар в 20:44. Время в пути составит 6 часов 8 минут.

Из Краснодара «Ласточка» начнет курсировать со 2 мая. Отправление из краевой столицы в 7:22, прибытие в «Розу Хутор» в 13:49. Время в пути займет чуть больше — 6 часов 27 минут.

Стоимость проезда от конечной до конечной станции составит 870 рублей, на откидные боковые места — 522 рубля, сообщают «Вести Сочи» со ссылкой на информацию пресс-службы СКЖД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Агент Дана Петреску сообщил СМИ о том, что ФК «Кубань» собирается закрываться
В Нью-Йорке 8 марта отметили по российским традициям
США готовы сохранять «украинские» санкции в отношении РФ
Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки
Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
Боевики взяли в заложники медиков и больных в госпитале Кабула
В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве накануне выборов
Спорт
«Барселона» верит в чудо: что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4
Авто
Mercedes поразил Женеву: показано 800-сильное купе Четырехдверное купе GT может пойти в серию в 2019-м, заменив CLS Shooting Brake
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь