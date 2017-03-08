Краснодар и курорт «Роза Хутор» свяжут «Ласточки»

Каждый состав будет насчитывать пять вагонов с комфортабельными местами для сидения.

Из «Розы Хутор» в первый рейс до Краснодара «Ласточка» выйдет 1 мая. Отправление из «Розы Хутор» в 14:36, прибытие в Краснодар в 20:44. Время в пути составит 6 часов 8 минут.

Из Краснодара «Ласточка» начнет курсировать со 2 мая. Отправление из краевой столицы в 7:22, прибытие в «Розу Хутор» в 13:49. Время в пути займет чуть больше — 6 часов 27 минут.