Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Реакция украинского бизнесмена на требование платить налоги в ДНР
В России введут новые нормы труда для женщин
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
07:16 (мск), источник: Nur.kz

«Дикий Запад» и «Шымкентский вариант»: Какие стереотипы бытуют в Казахстане

Среди казахстанцев бытует мнение, что представители каждого региона различаются по своеобразным чертам характера. NUR.KZ собрал самые распространенные стереотипы, которые бытуют в стране.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

«Шымкентский вариант»

В стране часто говорят о Шымкенте — «шымкентский вариант», «Шымкент-Техас», «решить проблему по-шымкентски» такие и многие другие выражения.

Установился стереотип, что жители Шымкента — очень шустрые люди. Казахстанцы считают, что шымкентцы живут во всех уголках страны. Бытует мнение, что жители Шымкента при переезде в другой край быстро приспосабливаются ко всему.

«Найман»

Наравне с выражением «шымкентский вариант» часто говорят «найманский вариант». Выходцы из рода найман считаются хитрецами и пронырами.

Незнающие люди думают, что все жители Семея — найманы. Бытует мнение, что найманы расторопные и хитрые.

«Криминальный Тараз»

Существует стереотип, что в Тараз — «криминальная обитель, полная преступников». Люди, которые ни разу не были в Таразе, считают, что там ежедневно происходят перестрелки.

Недавно Нуртас Адамбай снял фильм о криминале в родном городе.

«Ветра и метели Астаны»

Столица Казахстана ассоциируется с постоянным ветром и суровой зимой. Во время сильных порывов ветра в Астане порой уносит людей, столицу в шутку называют «городом летающих людей».

«Южане»

Жители Южного Казахстана заметно выделяются своим ярким темпераментом и своеобразным диалектом. В народе «южане» считаются очень шустрыми, опытными.

«Дикий Запад»

Жители Западного Казахстана, по мнению казахстанцев, выделяются определенными чертами. Бытует мнение, что манера разговора людей из Западного Казахстана похожа на ругань.

Исходя из стереотипа следует, что жители Западного Казахстана прямолинейны, достаточно скрытны и вспыльчивы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Очевидец снял, как «Боинг» с отключенным двигателем совершал посадку в Алматы (видео)
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
США готовы сохранять «украинские» санкции в отношении РФ
Маккейн полагает, что WikiLeaks связана с Россией
Премьеру Британии не позволят выйти из ЕС без соглашения
«Реал» и «Бавария» прошли в следующий раунд Лиги чемпионов
Из-за выпуска «Минуты славы» уволен сотрудник Первого канала
Более 30 человек ранены при столкновении поезда и автобуса в США
Спорт
Это всё. «Бавария» закончила эпоху Арсена Венгера Наверное, это не должно было закончиться так, но, по крайней мере, всё к тому шло
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь