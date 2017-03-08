«Дикий Запад» и «Шымкентский вариант»: Какие стереотипы бытуют в Казахстане

«Шымкентский вариант»

В стране часто говорят о Шымкенте — «шымкентский вариант», «Шымкент-Техас», «решить проблему по-шымкентски» такие и многие другие выражения.

Установился стереотип, что жители Шымкента — очень шустрые люди. Казахстанцы считают, что шымкентцы живут во всех уголках страны. Бытует мнение, что жители Шымкента при переезде в другой край быстро приспосабливаются ко всему.

«Найман»

Наравне с выражением «шымкентский вариант» часто говорят «найманский вариант». Выходцы из рода найман считаются хитрецами и пронырами.

Незнающие люди думают, что все жители Семея — найманы. Бытует мнение, что найманы расторопные и хитрые.

«Криминальный Тараз»

Существует стереотип, что в Тараз — «криминальная обитель, полная преступников». Люди, которые ни разу не были в Таразе, считают, что там ежедневно происходят перестрелки.

Недавно Нуртас Адамбай снял фильм о криминале в родном городе.

«Ветра и метели Астаны»

Столица Казахстана ассоциируется с постоянным ветром и суровой зимой. Во время сильных порывов ветра в Астане порой уносит людей, столицу в шутку называют «городом летающих людей».

«Южане»

Жители Южного Казахстана заметно выделяются своим ярким темпераментом и своеобразным диалектом. В народе «южане» считаются очень шустрыми, опытными.

«Дикий Запад»

Жители Западного Казахстана, по мнению казахстанцев, выделяются определенными чертами. Бытует мнение, что манера разговора людей из Западного Казахстана похожа на ругань.

Исходя из стереотипа следует, что жители Западного Казахстана прямолинейны, достаточно скрытны и вспыльчивы.