Среди женщин-полицейских в Красноярском крае определили самых красивых

В ГУ МВД по Красноярскому краю подвели итоги фотоконкурса «Весеннее очарование», в котором приняли участие более 100 сотрудниц ведомства из 26 подразделений и отделов. Задача, которая была поставлена перед конкурсантками — прислать фото, выполненное «в весеннем стиле», передающее их очарование и позитивный настрой. Три лучших отобрали сотрудники культурного центра при ГУ МВД.

Третье место заняла Галина Полковникова, лейтенант полиции, старший специалист отделения по работе с личным составом полка ППСП Межмуниципального управления МВД России «Красноярское». Второе — Яна Горская, подполковник внутренней службы, замначальника Отдела организации закупок ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по краю».

Первое место досталось Екатерине Горенской, капитану юстиции, следователю Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю. Она же стала победительницей в онлайн голосовании в группах краевой полиции в социальных сетях.