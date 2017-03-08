Омичи снова массово жалуются на запах газа

О том, что подписчики массово жалуются на неприятный запах в Нефтяниках и на Левобережье, сообщили ночью в паблике «Аварийный Омск». Жители утверждают, что на улицах пахнет газом.

В комментариях подтвердили реальность проблемы. Один из пользователей видел газовые службы, ехавшие со включенными мигалками в сторону нефтезавода.

— Газом несло полчаса назад, газовики на мигалках в сторону онпз поехали, — написал около 0:30 пользователь Слава Чутовитин.

— С нефтезавода несет наверняка) возле него нахожусь, час назад примерно был жуткий запах, только не совсем газом. Что-то похожее на растворитель для краски, керосин, — пишет омичка Елена Дмитриева.

В то же время жители Левого берега говорят, что запах, похожий на аммиак, чувствуется в воздухе уже несколько дней.

Напомним, последний громкий инцидент с утечкой газа произошел 17 февраля, когда после долгих разбирательств выяснилось, что виновником является одна из ГРС.