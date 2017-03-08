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07:36 (мск), источник: Nbnews.com.ua

8 марта по Украине будет тепло, но местами пройдет дождь

В среду, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода, местами будет идти дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, в Ивано-Франковской области без существенных осадков, в Хмельницкой и Черновицкой областях без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 6 градусов, днем +7 … + 15 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью -1 … + 4 градуса, днем 0 … + 5 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +2 … + 4 градуса, днем +8 … + 10 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +2 … + 4 градуса, днем +9 … + 11 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +3 … + 5 градусов, днем +12 … + 14 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 5 градусов, днем +9 … + 15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем +9 … + 16 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 4 градуса, днем +8 … + 14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 5 градусов, днем +9 … + 16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 6 градусов, днем +10 … + 15 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4 … + 6 градусов, днем +12 … + 14 градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +2 … + 4 градуса, днем +12 … + 14 градусов.

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