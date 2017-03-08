8 марта по Украине будет тепло, но местами пройдет дождь
В среду, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода, местами будет идти дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
В среду, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода, местами будет идти дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, в
В Карпатах ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью -1 … + 4 градуса, днем 0 … + 5 градусов.
В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +2 … + 4 градуса, днем +8 … + 10 градусов.
В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +2 … + 4 градуса, днем +9 … + 11 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью +3 … + 5 градусов, днем +12 … + 14 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 5 градусов, днем +9 … + 15 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем +9 … + 16 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 4 градуса, днем +8 … + 14 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 5 градусов, днем +9 … + 16 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер
В Ялте без осадков. Температура ночью +4 … + 6 градусов, днем +12 … + 14 градусов.
В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +2 … + 4 градуса, днем +12 … + 14 градусов.