В Нью-Йорке восьмое марта на Таймс-сквер отметили по российским традициям

Волонтеры дарили женщинам цветы и поздравляли с праздником, улучшая настроение в дождливую и не совсем весеннюю погоду.
Провести акцию решили несколько проживающих в
«Идею поддержали в социальных сетях соотечественники. Мы хотели продвинуть образ России и поздравить с 8 Марта американских женщин», — рассказал один из организаторов, фотограф Кирилл Тимонин. По его словам, многие реагируют удивленно.
«Для них это неожиданно и необычно. Не так часто, тем более на
В США подобная акция прошла впервые. В следующем году волонтеры планируют провести ее и в других городах страны.