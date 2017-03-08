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11:13 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке восьмое марта на Таймс-сквер отметили по российским традициям

НЬЮ-ЙОРК, 7 мар — РИА Новости. Международное празднование 8 Марта по российским традициям началось в Нью-Йорке на Таймс-сквер; во вторник утром на светящихся экранах знаменитой площади появилась карта России из бело-сине-красных цветов и лозунг «Из России с любовью».

Источник: РИА Новости

Волонтеры дарили женщинам цветы и поздравляли с праздником, улучшая настроение в дождливую и не совсем весеннюю погоду.

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Провести акцию решили несколько проживающих в Нью-Йорке выходцев из России, о чем сообщили в социальных сетях и нашли поддержку.

«Идею поддержали в социальных сетях соотечественники. Мы хотели продвинуть образ России и поздравить с 8 Марта американских женщин», — рассказал один из организаторов, фотограф Кирилл Тимонин. По его словам, многие реагируют удивленно.

«Для них это неожиданно и необычно. Не так часто, тем более на Таймс-сквер, девушки получают цветы просто за то, что они есть. Здесь это не очень принято, и Россия воспринимается с другой стороны», — отметил Тимонин.

В США подобная акция прошла впервые. В следующем году волонтеры планируют провести ее и в других городах страны.

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