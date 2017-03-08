Двораковский поблагодарил омичек за приверженность традиционным ценностям

Мэр Омска Вячеслав Двораковский и спикер Горсовета Галина Горст поздравили жительниц города с 8 Марта. Они считают, что чертами омичек являются нравственная красота и приверженность семейным ценностям.

— Искреннее обаяние и нравственная красота, приверженность традиционным семейным ценностям — эти качества присущи всем омичкам. Мы можем говорить о конкурентоспособности и креативности, о поиске современных идей и о новых технологиях, но в основе всего лежит самое главное — духовность, гуманность, любовь друг к другу и уважение. Это как раз то, что определяет крепкая семья. Мужчины глубоко признательны вам за душевную теплоту и домашний уют. Именно благодаря вашей поддержке у них появляются силы для новых свершений, — говорится в поздравлении.

В то же время Двораковский и Горст отметили вклад женщин в социально-экономическое развитие Омска, преимущественно в образовании, здравоохранении, науке и культуре.