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12:19 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил женщин с 8 Марта

Краснодар, 8 марта, KrasnodarMedia. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских женщин с Международным женским днем.

Торжественное мероприятие, посвященное 8 Марта, прошло в Музыкальном театре Краснодара. В зрительном зале собралось более 1000 представительниц прекрасного пола: многодетные матери, женщины, добившиеся заметных результатов в своей профессиональной деятельности, члены общественных организаций, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Обращаясь к присутствующим, глава края отметил, что весна приходит в каждый дом именно с праздником 8 марта.

— У Кубани не только женское имя, но и женская сила. Наши спортсмены, музыканты, аграрии, руководители — это вы свое женское сердце и душу вложили в своих детей. И сегодня ими гордится край и вся страна, — подчеркнул руководитель региона.

По словам губернатора, каждый мужчина хочет, чтобы рядом была не просто женщина, а друг и помощник.

— Когда я приезжаю в районы края, что меня в первую очередь встречает? Нет, не проблемы, а женские глаза. И в этих глазах я вижу огромную поддержку, терпение и доброту. Низкий вам за это поклон. О мужчине судят по поступкам, а о женщине — по ее дому. В нашем доме под названием Кубань все ладно благодаря вам. Кубань благодаря вам живет и процветает, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Председатель ЗСК Владимир Бекетов, в свою очередь отметил, что именно женщины воодушевляют мужчин работать, творить, добиваться успехов в жизни.

— И ухоженные поля, и защита отечества — все это ради вас, — акцентировал спикер кубанского парламента, пожелав представительницам прекрасного пола счастья, здоровья и удачи от имени всего депутатского корпуса.

Торжественное мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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