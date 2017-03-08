В Нижнем Новгороде вырастили 800 тысяч тюльпанов к 8 марта

По его словам, в этом году на предприятии по традиции посадили как проверенные, так и новые сорта. Всего около 15 видов тюльпанов различных окрасов.

Луковицы высадили перед Новым годом. Все это время в теплицах поддерживался специальный температурный режим для того, чтобы успеть вырастить цветы за две недели до праздника. Именно в это время начинается сезон срезки.

Луковицы для посева закупили ещё осенью «по старому курсу» евро. Но за счёт увеличения объемов на предприятии смогли снизить конечную цену продукции. Так, стоимость одного цветка составила 40−45 рублей (в прошлом году — 50 рублей).

Практически вся партия цветов была раскуплена оптовиками заранее. Нижегородские тюльпаны поступили не только в магазины Нижнего Новгорода и области, но и далеко за пределы региона: Владимир, Москву, Самару, Пензу и так далее.

На следующий год на предприятии запланировали установить новый рекорд в количестве миллиона тюльпанов.