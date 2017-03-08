Уфимцев приглашают на Фестиваль сыров

Башкирские сыроделы предложат покупателям широкий ассортимент своей продукции: твердые и мягкие сыры, сыры с перцем, с грецким орехом, халлуми, фету, рикотту, качотту, рассольные сыры и сыры с плесенью.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза республики, сырные ярмарки с участием башкирских сыроделов проводятся Уфе не впервые. Как показывает практика, такие ярмарки пользуются большой популярностью, поскольку все желающие могут напрямую пообщаться с производителями сыров, продегустировать и оценить качество приобретаемой продукции.

Место проведения фестиваля — ТРЦ «Мега» (ул. Рубежная, 174).