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08:50 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на Фестиваль сыров

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе с 9 по 12 марта пройдет Фестиваль сыров. Он проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Башкортостана.

Источник: Башинформ

Башкирские сыроделы предложат покупателям широкий ассортимент своей продукции: твердые и мягкие сыры, сыры с перцем, с грецким орехом, халлуми, фету, рикотту, качотту, рассольные сыры и сыры с плесенью.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза республики, сырные ярмарки с участием башкирских сыроделов проводятся Уфе не впервые. Как показывает практика, такие ярмарки пользуются большой популярностью, поскольку все желающие могут напрямую пообщаться с производителями сыров, продегустировать и оценить качество приобретаемой продукции.

Место проведения фестиваля — ТРЦ «Мега» (ул. Рубежная, 174).

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