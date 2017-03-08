Уфимцев приглашают на Фестиваль сыров
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе с 9 по 12 марта пройдет Фестиваль сыров. Он проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Башкортостана.
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе с 9 по 12 марта пройдет Фестиваль сыров. Он проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Башкортостана.
Башкирские сыроделы предложат покупателям широкий ассортимент своей продукции: твердые и мягкие сыры, сыры с перцем, с грецким орехом, халлуми, фету, рикотту, качотту, рассольные сыры и сыры с плесенью.
Как отметили в
Место проведения фестиваля — ТРЦ «Мега» (ул. Рубежная, 174).