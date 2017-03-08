У цветочных ларьков минувшей ночью выстроились очереди из мужчин

У цветочных ларьков выстроились очереди из мужчин.

«Беру для мамы и для подруги. Здесь невероятно большой выбор цветов. Поздравляю с праздником всех женщин и желаю им провести самые лучшие годы жизни рядом с любимыми мужчинами».

«Купил цветы для мамы и для любимой, чтобы порадовать их. Это нужно делать каждый день. Желаю всем женщинам здоровья, чтобы их любили и все у них было хорошо».

«Для жены, конечно. Хочу признаться ей в любви и пожелать счастья и здоровья».

По словам мужчин, цветы в этом году продают по доступным ценам.

«Беру для жены, дочери, невестки, мамы, для всех. Они заслуживают не только внимания, они заслуживают большего. Выбор цветов огромный, так что я доволен. Букеты недорогие, всё хорошо».

«Жене, маме, дочери и другим. По сравнению с прошлым годом цены нормальные, доступные».

Продавцы подготовили для женщин разные букеты. Наибольшим спросом по традиции пользовались тюльпаны, орхидеи и розы.

«Больше всего покупают весенние цветы: тюльпаны, фрезии. Хризантемы есть круглый год, а вот тюльпаны только недавно появились».

Стоимость одного тюльпана варьируется от 15 леев и выше, розы можно купить по 35 леев.