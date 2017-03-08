Tinder выпустил версию приложения для элитных пользователей

По версии портала, «версия для избранных» доступна главам крупных компаний, супермоделям и другим «гиперпривлекательным» пользователям.

Приглашение в особую версию может прислать как сам Tinder, так и часть других пользователей

Приглашение в особую версию может прислать как сам Tinder, так и часть других пользователей

При этом неизвестно, по какому принципу одни пользователи получают возможность отправлять приглашения, а другие нет.

Предполагается, что получить доступ к этой версии приложения могут только те, кто набрал много очков в алгоритмическом рейтинге, который базируется на реакции других пользователей на профиль.

Как отмечает портал, дизайн особой версии Tinder смотрится намного приятнее, чем обычной. Элитные пользователи также получили возможность переключаться между двумя версиями свайпом.

В Tinder отказались комментировать информацию.

Ранее сообщалось, что британец создал аналог Tinder только для себя.