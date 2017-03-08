8 марта в Молдове ожидается переменная облачность

В Бричанах воздух прогреется до плюс 12, в Сороках и Бельцах — на градус больше. В Оргееве термометры покажут 14 градусов, плюс 15 будет в Кишиневе. В Тирасполе и Леове плюс 16, в Комрате и Кагуле — 17 градусов тепла.

В ближайшее время немного похолодает. В столице днем в конце недели — 10 градусов, а ночью — плюс один.