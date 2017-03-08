Самая полная женщина мира сбросила более 100 кг за 3 недели
Самая толстая женщина в мире, которая весила полтонны, за три недели похудела на сто с лишним килограммов.
Самая толстая женщина в мире, которая весила полтонны, за три недели похудела на сто с лишним килограммов.
Ей предстоит перенести уникальную операцию, для которой было необходимо сбросить вес.
Женщине удалось быстро похудеть благодаря белковой диете. По словам специалистов, лечение продлится полгода, и за это время пациентка будет весить еще на 200 кг меньше.
36-летнюю египтянку месяц назад привезли в Индию. Для ее транспортировки понадобился подъемный кран и грузовой самолет.