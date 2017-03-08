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10:10 (мск), источник: Publika.md

Жители села Поповка остались без рейсового автобуса, ходившего до Бельц

Несколько километров пешком вынуждены преодолеть жители села Поповка Фалештского района, чтобы добраться до Бельц на работу или на учебу. Месяц назад они остались без общественного транспорта.

Источник: Publika.md

Местные власти говорят, что оказались в такой ситуации из-за недобросовестной конкуренции среди транспортников. Они обещают решить проблемы в ближайшие три недели.

Жителям Поповки приходится ежедневно проходить по пять километров, чтобы добраться до Бельц.

«До первой остановки общественного транспорта четыре-пять километров, вот и приходится ходить».

Некоторые местные жители ловят попутные машины, другие добираются на автобусах из ближайших населённых пунктов.

По словам мэра села, фирма, чьи автобусы ранее возили людей в город, вынуждена была отказаться от маршрута, так как на него претендует другая компания. Теперь это дело решается в суде. Пока идут судебные разбирательства, мэрия намерена арендовать или купить другой автобус.

В селе Поповка проживают более 600 человек.

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