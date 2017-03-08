Жители села Поповка остались без рейсового автобуса, ходившего до Бельц

Местные власти говорят, что оказались в такой ситуации из-за недобросовестной конкуренции среди транспортников. Они обещают решить проблемы в ближайшие три недели.

Жителям Поповки приходится ежедневно проходить по пять километров, чтобы добраться до Бельц.

«До первой остановки общественного транспорта четыре-пять километров, вот и приходится ходить».

Некоторые местные жители ловят попутные машины, другие добираются на автобусах из ближайших населённых пунктов.

По словам мэра села, фирма, чьи автобусы ранее возили людей в город, вынуждена была отказаться от маршрута, так как на него претендует другая компания. Теперь это дело решается в суде. Пока идут судебные разбирательства, мэрия намерена арендовать или купить другой автобус.

В селе Поповка проживают более 600 человек.