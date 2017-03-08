Красноярские автомобилисты устроили световое шоу в честь 8 марта

Красноярские автомобилисты в преддверии Международного женского дня устроили световое шоу. Акция, которую организовали краевая ГИБДД и общественное движение «Красноярск автоканал», прошла вечером 7 марта на площадке авторынка «777». Видео флешмоба было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что водители составили из машин большую цифру 8 и слово «марта».

Каждый участник помимо машины имел при себе фонарик или телефон, которыми и создавались световые эффекты. В финале флешмоба в небо запустили белые воздушные шары.