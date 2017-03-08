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10:59 (мск), источник: VLADNEWS

Портрет приморской женщины

Статистика говорит о безработице, разводах, короткой жизни и нехватке мужчин.

Источник: VLADNEWS

В Приморье на начало 2017 года проживало 1 миллион 5 тысяч женщин (52% населения края), из них 78% — горожанки, а 22% — жительницы сельской местности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата.

Ситуация преобладания женского населения характерна для городов (1 120 женщин на 1 000 мужчин). В сельской местности картина противоположная: здесь больше мужчин (985 женщин на 1 000 мужчин). Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 47 лет.

Средний возраст жительницы Приморья составляет почти 42 года; она на 5 лет старше среднего приморского мужчины. Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 16%, в трудоспособном возрасте (16−54 года) — 52% и 32% составляют женщины старше трудоспособного возраста.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморье меньше, чем по России: она составляет 74,6 года (в РФ — 76,7).

В 2016 году в крае, по предварительным данным, родилось 23,6 тысяч детей (на 4% меньше, чем в 2015), причем 57% от всех новорожденных — это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения. Численность женщин репродуктивного возраста (15−49 лет) к началу 2017 года составляла 461,4 тысяч и по сравнению с 2015 годом сократилась на 1% (за последние пять лет — на 7%).

В органах ЗАГС в прошлом году было зарегистрировано 15,2 тысячи браков и 9,3 тысячи разводов. На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 году их было 561).

Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций: работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей.

По результатам обследования по проблемам занятости, в 2016 году в среднем численность безработных женщин составила 28,6 тысячи (46% всех безработных). Средний возраст безработной женщины — 39 лет.

За год в службу занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 28,4 тысячи женщин, из них нашли работу — 16,1 тысячи (57% обратившихся). После сокращения численности работников или ликвидации организаций состояло на учете на конец года 1,2 тысячи безработных-женщин (53% всех безработных обратившихся по данной причине).

По данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование, из женщин выпускников 2010—2015 годов выпуска трудоустроились 87%, из них 60% искавшие работу и 27% не искавшие работу по различным причинам. Не трудоустроились 13% выпускников женского пола, из которых 3% пытались искать работу. В период обучения почти каждая четвертая женщина-студент постоянно работала, 14% представительниц прекрасного пола работали время от времени. При поиске работы каждая вторая столкнулась с трудностями из-за отсутствия опыта работы, каждую третью не устраивал низкий уровень предлагаемой заработной платы.

Зарплата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, женщины получают в 1,4 раза меньше, чем мужчины.

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