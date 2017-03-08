Портрет приморской женщины
Статистика говорит о безработице, разводах, короткой жизни и нехватке мужчин.
Статистика говорит о безработице, разводах, короткой жизни и нехватке мужчин.
В Приморье на начало 2017 года проживало 1 миллион 5 тысяч женщин (52% населения края), из них 78% — горожанки, а 22% — жительницы сельской местности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата.
Ситуация преобладания женского населения характерна для городов (1 120 женщин на 1 000 мужчин). В сельской местности картина противоположная: здесь больше мужчин (985 женщин на 1 000 мужчин). Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 47 лет.
Средний возраст жительницы Приморья составляет почти 42 года; она на 5 лет старше среднего приморского мужчины. Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 16%, в трудоспособном возрасте (16−54 года) — 52% и 32% составляют женщины старше трудоспособного возраста.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в Приморье меньше, чем по России: она составляет 74,6 года (в РФ — 76,7).
В 2016 году в крае, по предварительным данным, родилось 23,6 тысяч детей (на 4% меньше, чем в 2015), причем 57% от всех новорожденных — это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения. Численность женщин репродуктивного возраста (15−49 лет) к началу 2017 года составляла 461,4 тысяч и по сравнению с 2015 годом сократилась на 1% (за последние пять лет — на 7%).
В органах ЗАГС в прошлом году было зарегистрировано 15,2 тысячи браков и 9,3 тысячи разводов. На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 году их было 561).
Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций: работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей.
По результатам обследования по проблемам занятости, в 2016 году в среднем численность безработных женщин составила 28,6 тысячи (46% всех безработных). Средний возраст безработной женщины — 39 лет.
За год в службу занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 28,4 тысячи женщин, из них нашли работу — 16,1 тысячи (57% обратившихся). После сокращения численности работников или ликвидации организаций состояло на учете на конец года 1,2 тысячи
По данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование, из женщин выпускников 2010—2015 годов выпуска трудоустроились 87%, из них 60% искавшие работу и 27% не искавшие работу по различным причинам. Не трудоустроились 13% выпускников женского пола, из которых 3% пытались искать работу. В период обучения почти каждая четвертая
Зарплата является одной из важнейших составляющих денежного дохода женщин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, женщины получают в 1,4 раза меньше, чем мужчины.