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12:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с 8 Марта

(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем 8 Марта.

Источник: ИА Татар-информ

«Проходят века, минуют эпохи, но неизменным остается прекрасный образ женщины, воплощающий в себе идеалы любви, красоты и материнства. Подобно цветам вы украшаете наш мир, согревая его теплом своих сердец. Мы благодарны вам за благополучие семейного очага, теплую заботу о родных и близких, за воспитание в детях любви к Отечеству и уважения к традиционным духовным ценностям», — говорится в поздравлении Рустама Минниханова.

«Татарстанские женщины — лидеры во всем. Огромен ваш вклад в развитие культуры, образования, науки, государственного управления, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства», — подчеркнул Президент республики.

«Но главным предназначением женщины, безусловно, всегда было и остается продолжение рода. “Мать! Имя славное, что может быть его прекраснее и выше? Вся прелесть женщин, вся их красота в нем, в материнстве!” — писал выдающийся татарский поэт Хади Такташ. Уверен, что наш многонациональный народ всегда будет руководствоваться этим высоким нравственным принципом. Самых возвышенных эпитетов заслуживают сегодня наши дорогие женщины-ветераны и дочери военных лет, чей боевой и трудовой героизм навсегда останется немеркнущим примером для всех последующих поколений. Искренне желаю вам долгих лет жизни и радости общения с детьми и внуками!» — отмечается в поздравлении Президента республики.

«Пусть этот светлый, жизнеутверждающий праздник добавит всем вам, уважаемые женщины, как можно больше радостного, позитивного настроения, вселит в вас оптимизм и уверенность в своих силах. Мы, мужчины, любим вас, верим в вас и гордимся вами. Будьте счастливы!» — пожелал лидер Татарстана.

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