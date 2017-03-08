Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с 8 Марта
(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем 8 Марта.
(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем 8 Марта.
«Проходят века, минуют эпохи, но неизменным остается прекрасный образ женщины, воплощающий в себе идеалы любви, красоты и материнства. Подобно цветам вы украшаете наш мир, согревая его теплом своих сердец. Мы благодарны вам за благополучие семейного очага, теплую заботу о родных и близких, за воспитание в детях любви к Отечеству и уважения к традиционным духовным ценностям», — говорится в поздравлении Рустама Минниханова.
«Татарстанские женщины — лидеры во всем. Огромен ваш вклад в развитие культуры, образования, науки, государственного управления, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства», — подчеркнул Президент республики.
«Но главным предназначением женщины, безусловно, всегда было и остается продолжение рода. “Мать! Имя славное, что может быть его прекраснее и выше? Вся прелесть женщин, вся их красота в нем, в материнстве!” — писал выдающийся татарский поэт Хади Такташ. Уверен, что наш многонациональный народ всегда будет руководствоваться этим высоким нравственным принципом. Самых возвышенных эпитетов заслуживают сегодня наши дорогие
«Пусть этот светлый, жизнеутверждающий праздник добавит всем вам, уважаемые женщины, как можно больше радостного, позитивного настроения, вселит в вас оптимизм и уверенность в своих силах. Мы, мужчины, любим вас, верим в вас и гордимся вами. Будьте счастливы!» — пожелал лидер Татарстана.