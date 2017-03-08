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10:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в Нижегородской области в середине недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 8 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +2 градуса. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

9 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит -1 градус, днем +4 градуса. Ветер южный, 3 м/с. 10 марта — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -1 градус ночью и +4 градуса днем. Ветер южный, 4 м/с.

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