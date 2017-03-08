Завтра утром в Астане запустят электросирены

«9 марта 2017 года в 09.00 Департаментом по ЧС г. Астаны будет проведена проверка системы оповещения города с запуском электросирен и перехватом телерадиоканалов на 2 минуты. Данная проверка является плановой и будет проводиться ежемесячно», — сообщается на официальном сайте города.

Напоминаем, для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!».

Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телевизор — телеканалы «Хабар», «Казахстан», «Первый Евразия», «Астана», КТК, НТК; радио — радио «FM Астана», «Шалкар», «Ретро FM», «Авторадио», «Казахское радио») для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.