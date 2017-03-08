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19:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор Ленобласти приготовил на 8 марта «Дамские пальчики»

Александр Дрозденко присоединился к общероссийскому флешмобу #ВамЛюбимые.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к сетевой акции #ВамЛюбимые в честь 8 марта. Видеозапись с соответствующим хэштегом, на котором глава региона в поварском колпаке печет торт «Дамские пальчики», размещено на его официальном канале в YouTube, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акция #ВамЛюбимые стартовала ранее на Красной площади: на стене Кремля появилась видеооткрытка в форме букета в цветах триколора.

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Александр Дрозденко перевоплотился в повара и приготовил сладкий десерт «Дамские пальчики», рецепт которого, по его словам, во французский двор привезла принцесса Савойская. Кусочек торта губернатор решил отвезти домой. «Со сладким приветом приеду сегодня к семье… Для вас, любимые», — сказал он.

В своем официальном поздравлении глава региона обратился к женщинам со словами искренней благодарности за любовь и терпение, а также счастье, которое они дарят каждый день.

«Спасибо вам за поддержку, за сердечное тепло, за умение оставаться прекрасными вопреки любым жизненным обстоятельствам. Спасибо за всё, что вы делаете для своей семьи и близких, не жалея ни времени, ни душевных сил», — сказал Дрозденко.

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