Бразильцы провели выкатку экономичного пассажирского самолета

В 2011 году Embraer временно отказалась от разработки полностью новых самолетов, объявив, что уже существующие платформы имеют существенный модернизационный потенциал. Аналогичным образом сегодня поступают американский концерн Boeing и европейский Airbus. По оценке бразильской компании, новые технологии позволят существенно усовершенствовать самолеты.

В 2018 году первый E175-E2, представитель нового поколения семейства пассажирских самолетов E-Jet, будет передан заказчику.

Отличительными чертами самолетов нового поколения стали три разных типа крыла, устанавливаемых на версии E-Jet с разной длиной фюзеляжа

Отличительными чертами самолетов нового поколения стали три разных типа крыла, устанавливаемых на версии E-Jet с разной длиной фюзеляжа

Кроме того, новые самолеты получили электродистанционную систему управления и увеличенный багажный отсек. Благодаря оптимизации планера и установке модернизированных двигателей удалось добиться снижения потребления топлива на 16−24 процента.

E175-E2 является самым маленьким представителем нового поколения бразильских пассажирских самолетов. Его длина составляет 32,4 метра, высота — 9,9 метра, а размах крыла — 31 метр. По сравнению с E175 предыдущего поколения новый самолет стал длиннее на 0,6 метра. Благодаря этому его пассажировместимость увеличилась с 80 до 90 человек.

Новый пассажирский самолет имеет максимальную взлетную массу 44,8 тонны. Он может выполнять полеты на скорости 870 километров в час, а дальность его полета составляет 3,8 тысячи километров.