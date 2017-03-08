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18:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми родители назвали Мартой дочку, которая появилась на свет в феврале

Малышка родилась в День защитника Отечества.

В Перми родители дочку назвали Мартой. Малышка появилась на свет 23 февраля, в День защитника Отечества.

Как сообщили в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС, это уже третий ребёнок в семье. Счастливые супруги, которые сыграли свадьбу 11 лет назад, также воспитывают двух сыновей.

Напомним, что в последнее время среди пермяков стало модным давать детям имена из советского прошлого. Хотя мода на редкие имена тоже сохраняется. Так, в январе в Перми были зарегистрированы Мелания, Лора, Николь, Тея и Амина.

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