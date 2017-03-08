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12:05 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане с 7 марта закрылись все ледовые переправы

Инспекторы приняли решение о закрытии всех ледовых переправ на реках Волга и Кама, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Коррективы в работу ледовых переправ внесла теплая погода. Таким образом, с 7 марта 2017 года закрыты все ледовые переправы на участках: Аракчино — Верхний Услон, Зеленодольск — Нижние Вязовые — на реке Волга и село Соколка — поселок Новый Закамский, село Покровское — Красный Ключ — на реке Кама.

Напомним, в Казани побит температурный рекорд, державшийся с 1918 года.

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