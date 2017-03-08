В Татарстане с 7 марта закрылись все ледовые переправы

Коррективы в работу ледовых переправ внесла теплая погода. Таким образом, с 7 марта 2017 года закрыты все ледовые переправы на участках: Аракчино — Верхний Услон, Зеленодольск — Нижние Вязовые — на реке Волга и село Соколка — поселок Новый Закамский, село Покровское — Красный Ключ — на реке Кама.

Напомним, в Казани побит температурный рекорд, державшийся с 1918 года.