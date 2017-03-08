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13:17 (мск), источник: Informburo.kz

Асет Исекешев накажет водителя автобуса за хамское поведение

Аким Астаны пообещал пассажирке автобуса наказать водителя, который провёз её лишнюю остановку и при этом нарубил.

Жительница столицы Татьяна Наношкина пожаловалась на хамское поведение водителя автобуса № 64 в группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook.

«Друзья, накануне праздника я получила огромную порцию негатива и обиды до слёз! И хочу наказать обидчиков — водителя и кондуктора автобуса № 64. Помогите направить мою жалобу по адресу», — написала Татьяна Наношкина.

Далее она подробно рассказала, что ждала автобус на остановке у поликлиники № 1 по ул. Сейфуллина. Спросила у кондуктора подъехавшего автобуса, и она подтвердила, что Татьяна может доехать с ними до остановки «Дворец Жастар». И даже помогла войти в автобус, так как у Татьяны Наношкиной были тяжёлые пакеты.

«Я пыталась заранее приготовиться к выходу, но автобус так дёргался при движении, что меня буквально кидало на сиденье назад. Дождавшись полной остановки автобуса, я поднялась и пошла к дверям. Но водитель, не открывая двери, рванул автобус и набирал скорость. Я еле добралась до кабины постучала в его перегородку и просила, чтобы остановился и высадил. Он в грубой форме заорал «что ТЫ сидела?», «жалуйся куда хочешь». Кондуктор знала, где я выхожу, но тоже поддержала водителя. Так довёз с дерганиями до следующей остановки ТД «Артем», — добавила Татьяна Наношкина.

Женщина отметила, что ей пришлось с тяжёлыми сумками по гололёду идти назад одну остановку со слезами на глазах. На жалобу пассажирки оперативно отреагировал аким Астаны Асет Исекешев.

«Татьяна, доброе утро. Обязательно накажем. К сожалению, часто получаю жалобы на поведение водителей и кондукторов. Как уже говорил, из восьми автопарков семь — частные, и у нас мало рычагов на них. Поэтому мы переходим на новую модель. Приказ Министерства по инвестициям и развитию скоро выходит и начнём. Там будем жёстко контролировать качество услуг и культуру обслуживания. С праздником Вас!», — написал в Facebook Асет Исекешев.

Аким напомнил, что по вопросам общественного транспорта провели публичные слушания и изучили все жалобы.

В Астане зачастую водители и кондукторы автобусов ведут себя по-хамски, жалобы граждан периодически получают отражение в СМИ.

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