В центре Петербурга «фокусник» унес из магазинов 4 смартфона

Как стало известно «Фонтанке», продавцы сразу двух салонов сотовой связи — «МТС» на Невском проспекте, 79 и «Мегафон» на Лиговском, 43/45 — заявили в полицию о пропаже смартфонов в районе восьми вечера 7 марта.

Из «Мегафона» украли два черных iPhone 7, но как это произошло продавец не заметил — он как раз спустился в подсобку. Он рассказал, что в это время сработала сигнализация, и он сразу выскочил в зал, но никого уже не было. Не было на витрине и двух iPhone 7.

Зато гаджеты из «МТС» спустя несколько минут унесли на глазах продавца и он смог описать вора полицейским. Он рассказал, что мужчина лет тридцати на вид в маске и в белых кедах зашел в магазин и забрал с витрины два Samsung Galaxy S7.

Продавцы магазинов, которые находятся в трех минутах пути друг от друга, попросили помощи в поиске пропавшего товара у полиции.