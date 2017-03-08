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11:11 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске сегодня изменен график работы городского транспорта

В Минске 8 марта изменен график работы городского транспорта, сообщили в ГП «Минсктранс».

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, работа городских автобусных и троллейбусных маршрутов осуществляется по графику воскресных дней, трамвайных — по графику выходного дня.

Кроме того, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома, в связи с проведением в столице республиканских легкоатлетических соревнований «Женский забег» и ограничением движения всех видов транспорта по просп. Независимости на участке от ул. Бобруйская до ул. Козлова 8 марта с 7.00 до 14.00 внесены изменения в трассы движения нескольких маршрутов.

Движение автобусов маршрутов № 100, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК от ул. Московская организуется по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, просп. Независимости в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке всех остановочных пунктов.

Движение автобусов маршрута № 115Э от ДС «Дружная» запланировано по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, просп. Независимости в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Ленинградская», «Вокзал», «Свердлова».

Автобусы пригородных маршрутов № 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» курсируют по ул. Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, просп. Независимости и далее по маршрутам, в обратном направлении — по просп. Независимости, ул. Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская с разворотом через трамвайные пути по ул. Бобруйская.

Движение автобусов маршрутов № 1, 69, 119С от просп. Победителей организуется по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская до РК «Бобруйская» в прямом направлении, по ул. Бобруйская, Мясникова, Немига — в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке для маршрутов № 1, 69 всех остановочных пунктов.

Движение автобусов маршрутов № 1056-ТК от просп. Победителей и 1212-ТК от ул. Романовская Слобода предусмотрено по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская и далее по действующим трассам в прямом направлении, по ул. Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении.

Автобусы маршрута № 123 едут до КП «Вокзал» по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, Ленинградская, Свердлова и далее по маршруту с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Движение автобусов маршрута № 127 организуется до КП «Вокзал» со следованием в прямом направлении по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская, в обратном направлении — с разворотом через трамвайные пути по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская и далее по действующей трассе с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Движение автобусов маршрутов № 40, 50С от ул. Московская организуется по ул. Толстого, ул. Мясникова, Немига, Городской Вал (с разворотом через РК «Городской Вал» при следовании в направлении ул. Кальварийская), Романовская Слобода, Кальварийская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

Сегодня с 11.00 до 14.00 движение автобусов маршрутов № 23, 65 организуется до РК «Городской Вал» (без выезда на просп. Независимости). Движение автобусов маршрутов № 18, 26 организуется по ул. Захарова, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Машерова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях с выполнением остановочных пунктов «Козлова», «Просп. Независимости». Автобусы маршрута № 57 будут курсировать в этот период времени по ул. Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.

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