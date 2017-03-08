В Кузбассе проведут сеанс одновременной игры в шахматы на 400 досках

Сеанс одновременной игры в шахматы на 400 досках пройдет в субботу, 11 марта, в Новокузнецке, сообщили в городской администрации.

В сеансе примут участие школьники 2−5-х классов, победители и лауреаты первенств Сибири, России, Европы и мира. Все они обучаются по программе «Шахматы в школе», которая реализуется в Кузбассе с 2012 года по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Событие будет посвящено предстоящему 400-летию города. Столы для шахмат расставят в виде цифры «400». Как сообщили в администрации Новокузнецка, сеанс претендует на российский рекорд по количеству досок.

Сеанс одновременной игры в шахматы пройдет в первом павильоне выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» по адресу: улица Автотранспортная, 51. Открытие назначено на 11:00.