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19:40 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице начали готовить к весне деревья, высаженные по программе «Моя улица»

Деревьям, которые высадили осенью прошлого года, обрежут кроны и придадут красивую форму. Работы начнут с клёнов на Садовом кольце.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице начали подготовку деревьев к весне. Молодым деревьям, которые появились в прошлом году в центре и на вылетных магистралях по программе «Моя улица», придадут красивую форму, удалив лишние ветки. Осмотр и обрезку начали с остролистных клёнов, которые растут на Садовом кольце. Работы проводит подрядная организация в соответствии с государственным контрактом. Она должна не только посадить деревья, но и обеспечить уход за ними в соответствии со всеми необходимыми техническими нормами.

Зачем деревьям обрезают кроны

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Обрезка крон необходима всем деревьям. Обычно такие работы проводят весной до того, как растения проснутся после зимы. Пробуждение деревьев связано с внутренним процессом сокодвижения. Активно этот процесс начинается при устойчивых положительных температурах. Обрезать крону необходимо до этого момента, чтобы избежать сильного течения сока на срезах.

Удаление веток помогает сформировать красивую крону — в зависимости от породы дерева она имеет разный внешний вид. Например, для берёз характерна вытянутая продолговатая форма, для клёнов и лип — округлая или яйцевидная. Кроме того, обрезка кроны необходима для безопасности водителей и пешеходов. Многие деревья высажены вблизи трасс, поэтому важно, чтобы крона не загораживала дорожные знаки.

Обрезка кроны также помогает деревьям-новичкам легче прижиться.

В первые два года после пересадки растений на новое место важно, чтобы крона не забирала на себя большую часть питательных веществ и у дерева правильно сформировалась корневая система

Размер кроны не должен превышать размер корней в три раза. Размер корневой системы специалистам известен заранее, поэтому они принимают решение о необходимости обрезания после визуального осмотра, измерения высоты и охвата ствола.

Какие деревья кронируют первыми

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Самыми первыми просыпаются остролистные клёны. Именно у этой породы процесс сокодвижения, который ознаменует пробуждение ото сна, начинается раньше других. Поэтому в первую очередь работу с деревьями начали на участке Садового кольца от Смоленской площади до Долгоруковской улицы, где высажено 150 клёнов. Всего здесь растёт более 500 деревьев. У клёнов на Садовом будет густая крона, а также зелёные листья с красными кончиками. В начале мая на клёнах должны распуститься мелкие жёлто-зелёные цветки.

15-летние клёны «аполло», которые растут на Садовом, необходимо кронировать раз в три года. Как уточнили в Департаменте капитального ремонта Москвы, обрезку клёнов проведут в ближайшие несколько дней. После этого кронировать будут липы, вязы, рябины и другие деревья, нуждающиеся в этой процедуре. Все работы планируется завершить до конца апреля. График зависит от погодных условий. Если в столицу придут заморозки, то обрезать кроны временно перестанут.

Как происходит обрезка

Специалисты проводят визуальный осмотр дерева, измеряют высоту и охват ствола, чтобы определить оптимальный размер кроны.

Высота новых деревьев на столичных улицах — от пяти до семи метров, поэтому для их осмотра специалисты используют подъёмник — спецмашину с люлькой

На месте работают две-три бригады. Часть рабочих обрезает ветки, другая обрабатывает специальным бальзамом срезы, третья убирает обрезанные ветки.

Согласно технологическим нормам, обрезка проводится специальными инструментами — пилочками, сучкорезами и секаторами, то есть садовыми ножницами. Специалисты определяют и вырезают те ветки, которые нужно удалить. Прежде всего это образующиеся на деревьях волчки — неправильно растущие побеги на скелетных ветках. Их удаляют, а срезы замазывают специальным бальзамом, чтобы не оставлять ран на дереве.

Как ухаживают за деревьями

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За деревьями-новичками в столице ухаживают постоянно. Зимой — при обильных снегопадах — с крон убирали снег, чтобы ветки не ломались под тяжестью осадков. А от мороза стволы деревьев защищало тростниковое «покрывало».

Теперь стволы укроют ещё и мешковиной. Это поможет деревьям избежать ожогов от раннего весеннего солнца и растрескивания коры от перепадов температур. Мешковиной деревья накроют поверх тростникового «покрывала» и снимут её в мае, когда растения привыкнут к солнцу.

Также с середины апреля почву начнут увлажнять и подкармливать. Это нужно для того, чтобы корневая система хорошо развивалась. Кроме того, деревья постоянно обрабатывают от болезней и вредителей.

В прошлом году в Москве по программе «Моя улица» было высажено свыше трёх тысяч деревьев более чем на 30 улицах. В центре появились клёны, липы, вязы, рябины, каштаны, а на пересечениях МКАД с вылетными магистралями — дубы, липы и клёны.

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