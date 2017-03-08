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12:33 (мск), источник: ТАСС

В Сербии хранятся семь картин Рериха, следы которых были утеряны в 1941 году

Среди них картина «Благие посетившие» 1923 года, которую художник особенно ценил.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГРАД, 8 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Семь картин Николая Рериха, судьба которых была неизвестна с момента нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года, обнаружены в собрании Национального музея Сербии, расположенного в Белграде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила хранитель собрания иностранной живописи музея Елена Дергенц.

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«В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин Николая Рериха», — заявила Дергенц. Это «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919, картина известна также под названием «Благовест»), «Благие посетившие» (1923, известна и под названием «Святые гости»), «Берендеи. Деревня» (1921, также известна под названием «Деревня Берендея»), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922, известна и как «Юность Преподобного Сергия»), два эскиза костюмов к опере «Снегурочка» (1921). Сам Николай Рерих из этих своих работ особенно ценил картину «Благие посетившие».

В 1932 году, когда в Белграде создавался музей, Николай Рерих написал письмо сербскому королю Александру I, в котором предложил в дар музею одно из своих полотен. «Горит сердце мое принести в дар этой сокровищнице одну из картин моих, но творчество мое распадается на два мира: один — мир славянский, русский, другой — мир колыбели родоначальников славян арийцев — Гималаи. Как избрать? Не будет ли благоугодно Вашему Королевскому Величеству указать мне, который из этих миров был бы желателен для сокровищницы Белграда?» — говорится в письме от 5 июня 1930 года, хранящемся в государственном архиве Сербии.

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Король ответил, что предпочел бы картину «из русской жизни или природы, то есть из мира славянского». По некоторым данным, помимо картины, предназначавшейся в дар белградскому музею, в Сербию привезли и другие работы Рериха в рамках выставки его творчества, но начавшаяся Вторая мировая война, а затем и нападение фашистской Германии на Югославию в апреле 1941 года помешали вернуть экспонаты в Россию.

Ранее 10 картин художника, которые считались утерянными, обнаружили российские дипломаты в Хорватии. В интервью ТАСС посол РФ в Хорватии Анвар Азимов сообщил, что сотрудники диппредставительства обнаружили в одном из местных музеев 10 картин, которые считались утерянными. «Мы обнаружили в запасниках одного музея 10 уникальных картин Николая Рериха, которые с его согласия были привезены сюда в конце 30-х годов, здесь проходила выставка его картин, потом они здесь остались, затем была война и об этих картинах фактически забыли, — рассказал глава дипмиссии. — Мы ведем необходимую работу по возвращению этих картин российской стороне».

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