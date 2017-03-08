В Сербии хранятся семь картин Рериха, следы которых были утеряны в 1941 году

БЕЛГРАД, 8 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Семь картин Николая Рериха, судьба которых была неизвестна с момента нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года, обнаружены в собрании Национального музея Сербии, расположенного в Белграде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила хранитель собрания иностранной живописи музея Елена Дергенц.

«В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин Николая Рериха», — заявила Дергенц. Это «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919, картина известна также под названием «Благовест»), «Благие посетившие» (1923, известна и под названием «Святые гости»), «Берендеи. Деревня» (1921, также известна под названием «Деревня Берендея»), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922, известна и как «Юность Преподобного Сергия»), два эскиза костюмов к опере «Снегурочка» (1921). Сам Николай Рерих из этих своих работ особенно ценил картину «Благие посетившие».

В 1932 году, когда в Белграде создавался музей, Николай Рерих написал письмо сербскому королю Александру I, в котором предложил в дар музею одно из своих полотен. «Горит сердце мое принести в дар этой сокровищнице одну из картин моих, но творчество мое распадается на два мира: один — мир славянский, русский, другой — мир колыбели родоначальников славян арийцев — Гималаи. Как избрать? Не будет ли благоугодно Вашему Королевскому Величеству указать мне, который из этих миров был бы желателен для сокровищницы Белграда?» — говорится в письме от 5 июня 1930 года, хранящемся в государственном архиве Сербии.