В Перми за три дня выпало две трети месячной нормы осадков
Высота снежного покрова составила 93 см.
Высота снежного покрова составила 93 см.
Две трети месячной нормы снега выпало в Перми за три дня.
Как сообщили в
Как отмечают эксперты, в результате обильных осадков за последние десять дней серьёзно вырос снегозапас на водосборе Воткинского водохранилища. На это также повлияло то, что оттепели в этот период были слабыми, поэтому снег плохо таял. В районе краевой столицы запас воды в снеге колеблется от 200 до 235 мм. Это значительно выше климатической нормы и прошлогодних показателей.