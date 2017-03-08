В Перми за три дня выпало две трети месячной нормы осадков

Две трети месячной нормы снега выпало в Перми за три дня.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, после сильных снегопадов, которые начались в нашем регионе 5 марта, наутро вторника, 7 марта, в нескольких городах края обновили максимумы высоты снежного покрова в этом сезоне. Так, в Губахе его высота составила 122 см, в Чердыни — 111 см, в Березниках — 96 см, в Перми — 93 см. Для сравнения, абсолютный рекорд высоты снежного покрова на метеостанции Пермь зарегистрировали в 1999 году: тогда она составил 111 см.

Как отмечают эксперты, в результате обильных осадков за последние десять дней серьёзно вырос снегозапас на водосборе Воткинского водохранилища. На это также повлияло то, что оттепели в этот период были слабыми, поэтому снег плохо таял. В районе краевой столицы запас воды в снеге колеблется от 200 до 235 мм. Это значительно выше климатической нормы и прошлогодних показателей.