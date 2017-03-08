Орденом Матери в Беларуси награждены свыше 8,6 тыс. женщин

В текущем году этой награды удостоены 93 женщины из различных регионов Беларуси.

Этот высокий знак материнской доблести учрежден указом Президента Беларуси в 1995 году. С 2006 года многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с февраля текущего года БПМ составляет Br180,10). Выплаты осуществляются из средств республиканского бюджета. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных исполнительных и распорядительных органов установлены различные дополнительные формы поощрения для награжденных этим орденом.

Так, в 2016 году орденом Матери награждено 413 матерей, общая сумма выплат достигла почти Br354,8 тыс.

С сентября 2012 года женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из таких государственных наград СССР или Республики Беларусь, как орден Матери, медаль «Медаль материнства», орден «Материнская слава», орден «Мать-героиня», устанавливается пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Как проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты, в Беларуси растет количество многодетных семей — на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состоит уже 88,5 тыс. семей с тремя и более детьми, 57,2% новорожденных являются вторыми и последующими в своих семьях. Общий коэффициент рождаемости в 2016 году составил 12,4 на 1000 жителей (в 2015 году этот показатель равнялся 12,5 промилле).