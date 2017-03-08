Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Ребенок умирает из-за того, что его мать не верит в ВИЧ
В Кремле отреагировали на спор Медведева с премьером Белоруссии
Необычные роды звездных мам: пять историй
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Порошенко доволен: Россию судят в Гааге за Крым и Донбасс – СМИ
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12:39 (мск), источник: БЕЛТА

Орденом Матери в Беларуси награждены свыше 8,6 тыс. женщин

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси орденом Матери награждены 8 619 женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе государственных наград главного управления кадровой политики Администрации Президента.

Источник: БЕЛТА

В текущем году этой награды удостоены 93 женщины из различных регионов Беларуси.

Этот высокий знак материнской доблести учрежден указом Президента Беларуси в 1995 году. С 2006 года многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с февраля текущего года БПМ составляет Br180,10). Выплаты осуществляются из средств республиканского бюджета. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных исполнительных и распорядительных органов установлены различные дополнительные формы поощрения для награжденных этим орденом.

Так, в 2016 году орденом Матери награждено 413 матерей, общая сумма выплат достигла почти Br354,8 тыс.

С сентября 2012 года женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из таких государственных наград СССР или Республики Беларусь, как орден Матери, медаль «Медаль материнства», орден «Материнская слава», орден «Мать-героиня», устанавливается пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Как проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты, в Беларуси растет количество многодетных семей — на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состоит уже 88,5 тыс. семей с тремя и более детьми, 57,2% новорожденных являются вторыми и последующими в своих семьях. Общий коэффициент рождаемости в 2016 году составил 12,4 на 1000 жителей (в 2015 году этот показатель равнялся 12,5 промилле).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
В Нью-Йорке 8 марта отметили по российским традициям
США готовы сохранять «украинские» санкции в отношении РФ
Обама пришел в ярость из-за обвинений Трампа по поводу прослушки
Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
Боевики взяли в заложники медиков и больных в госпитале Кабула
В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве накануне выборов
Спорт
«Барселона» верит в чудо: что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4
Авто
Mercedes поразил Женеву: показано 800-сильное купе Четырехдверное купе GT может пойти в серию в 2019-м, заменив CLS Shooting Brake
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь