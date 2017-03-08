Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Британец выжил после удаления девяти органов
В Киеве будущий концерт российской певицы вызвал возмущение
Дочка МакSим стала копией мамы
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Порошенко доволен: Россию судят в Гааге за Крым и Донбасс – СМИ
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
13:06 (мск), источник: 365info.kz

Генконсульство Польши показало Казахскую улицу в Варшаве

Казахская улица расположена в одном из самых престижных районов польской столицы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило генеральное консульство Польши в Алматы.

«Она расположена в одном из самых лучших и самых дорогих районов польской столицы — Виланове. Недалеко от улицы Казахской находится одна из самых больших достопримечательностей Варшавы, Вилянувский дворец, бывшая летняя резиденция короля Яна III Собеского», — говорится в посте.

Улица получила название Казахская в июле 2006 года в знак благодарности за помощь и сочувствие к полякам, депортированным в Казахстан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Айдос Сарым: Казахстану пора отказаться от «русского мира»?
В Нью-Йорке 8 марта отметили по российским традициям
Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ под названием PocketPutin
Глава СПЧ предложил не отсылать заключенных в отдаленные колонии
Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами
Террористы захватили в заложники медперсонал и больных в Кабуле
В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве накануне выборов
Спорт
«Барселона» верит в чудо: что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4
Авто
Mercedes поразил Женеву: показано 800-сильное купе Четырехдверное купе GT может пойти в серию в 2019-м, заменив CLS Shooting Brake
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь