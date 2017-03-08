Генконсульство Польши показало Казахскую улицу в Варшаве

Об этом на своей странице в Facebook сообщило генеральное консульство Польши в Алматы.

«Она расположена в одном из самых лучших и самых дорогих районов польской столицы — Виланове. Недалеко от улицы Казахской находится одна из самых больших достопримечательностей Варшавы, Вилянувский дворец, бывшая летняя резиденция короля Яна III Собеского», — говорится в посте.



Улица получила название Казахская в июле 2006 года в знак благодарности за помощь и сочувствие к полякам, депортированным в Казахстан.