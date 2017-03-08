На Красной площади задержали пытавшихся вывесить баннер активисток
В Москве задержаны несколько активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер с надписью: «200 лет мужчины у власти. Долой!».
В Москве задержаны несколько активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер с надписью: «200 лет мужчины у власти. Долой!».
На Красной площади за попытку вывесить баннер задержали нескольких активисток. Об этом сообщает
По ее информации, правоохранители задержали активисток Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву и Леду Гарину, а также фотографа Аркмана Ардена и журналисток «Новой газеты» Елену Костюченко и Анну Артемьеву. Их доставили в ОВД «Китай-город».
Безрукова уточнила, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!».