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12:42 (мск), источник: РБК

На Красной площади задержали пытавшихся вывесить баннер активисток

В Москве задержаны несколько активисток, которые пытались вывесить на кремлевской стене баннер с надписью: «200 лет мужчины у власти. Долой!».

Источник: РИА "Новости"

На Красной площади за попытку вывесить баннер задержали нескольких активисток. Об этом сообщает ОВД-инфо со ссылкой на активистку Елену Безрукову.

По ее информации, правоохранители задержали активисток Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву и Леду Гарину, а также фотографа Аркмана Ардена и журналисток «Новой газеты» Елену Костюченко и Анну Артемьеву. Их доставили в ОВД «Китай-город».

Безрукова уточнила, что девушки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!».

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