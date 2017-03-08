На Красной площади задержали пытавшихся вывесить баннер активисток

На Красной площади за попытку вывесить баннер задержали нескольких активисток. Об этом сообщает ОВД-инфо со ссылкой на активистку Елену Безрукову.

По ее информации, правоохранители задержали активисток Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву и Леду Гарину, а также фотографа Аркмана Ардена и журналисток «Новой газеты» Елену Костюченко и Анну Артемьеву. Их доставили в ОВД «Китай-город».